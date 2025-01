Documentaire

Nous revoilà à Touho, mais cette fois, c’est pour vous parler de plongée et de pêche aux gros. Ici, un centre de plongée sous-marine vient tout juste d’ouvrir ses portes. Vous imaginez bien qu’Entre terre mer ne voulait rater ça pour rien au monde. Le manager de ce centre de plongée se prénomme Sandro. Son travail est simple puisqu’il s’agit d’emmener les touristes sur des spots de plongée d’exception qui vous réservent quelques surprises et même quelques émotions. Mais ce n’est pas tout, Sandro s’est également fixé pour objectif très louable de former des locaux à la plongée, et ainsi de leur transmettre ses connaissances et son savoir-faire. Un challenge qu’il a relevé sans problème. Pour le constater, nous avons ainsi suivi Florent qui a pour ambition de devenir moniteur de plongée, et Jean François, devenu avec le temps et sous les conseils avisés de Sandro, un mécanicien hors pair et un pilote émérite de bateau. Et pour terminer cette aventure à Touho, nous partirons dès l’aube pour le rendez vous annuel des pêcheurs aux gros. Un événement organisé par l’association Albacore et l’association du « Littoral de Touho ». Une journée exceptionnelle en perspective, avec on l’espère du poisson, et du gros s’il vous plait, au bout de la ligne !