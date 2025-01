Documentaire

Dans l’Est de la France, Nigloland, parc familial emblématique, mêle tradition foraine et modernité. Dirigé depuis 33 ans par la famille Gelis, il voit Rodolphe, jeune directeur, innover avec de nouvelles attractions et des hébergements haut de gamme. Entre respect des racines et adaptation aux attentes modernes, la famille explore des idées comme le « glamping » pour séduire un public toujours plus large. Pendant ce temps, les attractions phares comme l’Alpina Blitz continuent d’émerveiller petits et grands.