Des combats de gladiateurs au cœur d’une arène romaine, avec courses de chars et lions affamés, des vikings dévalant une colline sur leur Drakkar qui mettent à sac un village…Avec ses 150 comédiens et cascadeurs professionnels, le Puy du Fou en Vendée transporte les visiteurs au cœur de l’Histoire. Le parc n’a plus rien à voir avec le spectacle son et lumière sur l’histoire de la Vendée, créé à la fin des années 70 par Philippe de Villiers, même si celui-ci est toujours présent.