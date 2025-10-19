Dans son bureau, 80’000 étiquettes de vin classées dans 94 classeurs résument près de 40 ans de la vie d’un collectionneur vaudois passionné par ces bouts de papiers collés aux bouteilles, passant souvent inaperçus. Et pourtant, c’est ce qui l’intéresse en premier lieu lors de toute dégustation. Un patrimoine viticole, historique, graphique, profondément humain, fragile et précieux, partagé lors de séances d’échanges de la Confrérie de l’Etiquette (des cantons de Vaud et Tessin) au Carnotzet de Mont-sur-Rolle. Une quête sans fin, méticuleuse, qui raconte le temps qui passe et l’envers des étiquettes OU Une quête sans fin, un voyage dans le temps et l’imaginaire de la vigne.
Un reportage de Murielle Landry.