Documentaire



A Savannah Lane comme ailleurs on se méfie de tous ses nouveaux voisins, nos héroïnes ont déjà suffisamment de soucis personnels. Avec les vagues de sécheresses qui frappent la savane, le territoire à se partager est de plus en plus restreint. Mais à Savannah Lane les principes de cohabitation sont simples, il faut garder ses distances, éviter de voler ses voisins et s’ignorer tant que faire se peut.

Réalisateur : Laurent Frapat