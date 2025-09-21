Quand deux élans convoitent la même femelle, la seule issue est de faire parler les bois. Les combats sont violents et peuvent même coûter la vie à l’un des prétendants.
Les relations entre l’Homme et l’Animal remontent à des milliers d’années. Avec certains d’entre eux, nous avons tissé des...
Ce carnivore a l’agilité du chat, mais un museau allongé comme le renard et des griffes qui ne se...
Chez les tétras, les femelles choisissent leur partenaire parmi les meilleurs danseurs.
Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...
Lorsque les deux mastodontes ouvrent les hostilités, mieux vaut ne pas se trouver dans les parages.
Traverser l’eau glacée au fort courant n’est pas un problème pour les adultes. Pour les faons, c’est loin d’être...
Longtemps en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion mais l’ours admiré, vénéré, pensé comme un...
Frédéric Pignon est passionné par les animaux depuis son plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille amoureuse des...
Chaque année depuis 14 ans, le concours du plus beau chat de France est un rendez-vous incontournable pour tous...
Dans le règne animal, la coopération s’avère être une stratégie essentielle pour la survie et la prospérité. Que ce...
Nombreux sont les Français qui choisissent d’adopter des animaux pour leur tenir compagnie. Loin des clichés habituels, les habitants...
Pilai Poonswad est appelée affectueusement la « grand-mère des calaos » par la communauté scientifique internationale. Depuis plusieurs années,...
\r\n\r\nChaque année, quelque cinquante milliards d’oiseaux migrateurs sillonnent le monde. Certains parcourent jusqu’à 80 000 kilomètres par an, parfois...
Les relations entre les enfants et les animaux sauvages ont toujours été source de fascination et d’inspiration. Cette série...
A la suite de l’invasion britannique de Pékin en 1860, des chiens pékinois, très prisés par la cour impériale,...
Tourné dans les décors majestueux de l’archipel des Lofoten, au nord de la Norvège, le film soulève un voile...
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage Elle est aussi appelée roussette géante.
La coalition des cinq mousquetaires peut même se permettre de chasser la nuit, contrairement à la majorité des guépards.
Plus de 200 lions de partages les rives de La Gounda, rivière où l’eau coule en toutes saisons. Couchés...
Dans la jungle congolaise, une initiative de sylviculture durable protège les gorilles tout en profitant à l’économie locale. Au...
