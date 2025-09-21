Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les différentes facettes de la relation Homme-Animal domestique Les relations entre l’Homme et l’Animal remontent à des milliers d’années. Avec certains d’entre eux, nous avons tissé des...

Documentaire Connaissez-vous la genette, petit carnivore nocturne très agile ? Ce carnivore a l’agilité du chat, mais un museau allongé comme le renard et des griffes qui ne se...

Documentaire Les curieux battles de danse des tétras à queue fine Chez les tétras, les femelles choisissent leur partenaire parmi les meilleurs danseurs.

Documentaire Une tigresse jalouse harcèle sa sœur Les tensions montent entre les deux jeunes tigresses. Dès que leur mère a le dos tourné, Lighting en profite...

Documentaire Duel d’hippopotames au dénouement dramatique Lorsque les deux mastodontes ouvrent les hostilités, mieux vaut ne pas se trouver dans les parages.

Documentaire La périlleuse migration des caribous en Alaska Traverser l’eau glacée au fort courant n’est pas un problème pour les adultes. Pour les faons, c’est loin d’être...

Conférence L’ours européen : une histoire culturelle Longtemps en Europe, le roi des animaux ne fut pas le lion mais l’ours admiré, vénéré, pensé comme un...

Documentaire Delgado : une méthode d’élevage unique ! Frédéric Pignon est passionné par les animaux depuis son plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille amoureuse des...

Documentaire Le plus beau chat de France Chaque année depuis 14 ans, le concours du plus beau chat de France est un rendez-vous incontournable pour tous...

Article Les armes de la nature : l’union fait la force Dans le règne animal, la coopération s’avère être une stratégie essentielle pour la survie et la prospérité. Que ce...

Documentaire Koweït : un tigre comme animal de compagnie Nombreux sont les Français qui choisissent d’adopter des animaux pour leur tenir compagnie. Loin des clichés habituels, les habitants...

Documentaire La grand-mère des calaos Pilai Poonswad est appelée affectueusement la « grand-mère des calaos » par la communauté scientifique internationale. Depuis plusieurs années,...

Documentaire Xenius – Orientation des oiseaux migrateurs \r

\r

Chaque année, quelque cinquante milliards d’oiseaux migrateurs sillonnent le monde. Certains parcourent jusqu’à 80 000 kilomètres par an, parfois...

Documentaire Petits princes – Les élus Les relations entre les enfants et les animaux sauvages ont toujours été source de fascination et d’inspiration. Cette série...

Documentaire Chiens sur mesure A la suite de l’invasion britannique de Pékin en 1860, des chiens pékinois, très prisés par la cour impériale,...

Documentaire Le peuple des Orques Tourné dans les décors majestueux de l’archipel des Lofoten, au nord de la Norvège, le film soulève un voile...

Documentaire Ces cinq guépards sont si dominants qu’ils n’ont aucune crainte La coalition des cinq mousquetaires peut même se permettre de chasser la nuit, contrairement à la majorité des guépards.

Documentaire La rivière des lions, la Gounda Plus de 200 lions de partages les rives de La Gounda, rivière où l’eau coule en toutes saisons. Couchés...