L’apprentissage est plus compliqué que prévu pour les lionceaux.
Les chats ne cessent de nous surprendre. Derrière leurs airs mystérieux et leurs siestes interminables se cachent des comportements...
Des experts pensent que le cou des girafes a évolué pour devenir une arme. Il grandit tout au long...
A part dans un film Disney où il est un cuisiner de haut vol, il a bien mauvaise presse,...
Souvent sous-estimés, les animaux lents ont su s’adapter aux milieux les plus variés partout dans le monde. Du paresseux...
Leurs pattes palmées, leurs oreilles refermables et leur dense fourrure sont autant de caractéristiques qui en font un animal...
Les fourmis ont colonisé la plupart des milieux terrestres. Présentes toute l’année et en grand nombre, leur diversité de...
L’art et la littérature sont peuplés de figures équines qui nous fascinent et nous façonnent. D’où vient cet imaginaire,...
L’Homme n’est pas le seul animal social. En 2001, Franz de Waal publie ses travaux sur un groupe de...
Rémi Dupouy, adepte de l’immersion sauvage, se rend en Roumanie pour réaliser l’un de ses plus vieux rêves :...
Dans les îles Galapagos, un étrange reptile a élu domicile : l’iguane marin. Il est capable de nager sous...
L’attaque de Will semble suggérer que les requins peuvent attaquer pour défendre leur territoire quand ils se sentent menacés,...
Kenya, 2040. La réserve a diminué de moitié, de plus en plus exploitée par les agriculteurs qui ont élargi...
Chaque année, au printemps, les crabes rouges envahissent l’île Christmas, une île au large de l’Australie.
Ce documentaire nous propose un tour d’horizon des comportements insolites dans le monde animal… Bêtes de sexe. Des poissons...
A la découverte de la vie et du comportement des girafes, de magnifiques mammifères qui comptent aujourd’hui parmi les...
En plein cœur de la forêt péruvienne, la Française Hélène Collongues tente de sauver les derniers grands singes d’Amazonie...
Dans un centre de réhabilitation pour éléphants situé en pleine savane kényane, Roan et Taru, deux frères de 14...
Les morsures de serpent sont un problème de santé publique important dans de nombreux pays à travers le monde,...
La cavalière britannique Francesca Kelly est à la recherche d’un cheval dansant pour son prochain spectacle équestre en Inde....
Danny, un bébé koala orphelin, est l’un de pensionnaires d’un centre pour animaux en Australie. Simone et Maria, deux...
