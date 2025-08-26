Le cordon ombilical se détache alors que le bébé est encore dans l’utérus, ce qui oblige l’éléphante à mettre bas rapidement.
Ce rapace, présent sur la quasi-totalité de la surface du globe, est capable de suivre sa victime grâce à...
L’Australie compte deux fois plus de kangourous que d’habitants. Ils sont 50 millions répartis sur tout le territoire. Malheureusement,...
Les requins fascinent depuis toujours par leur puissance, leur mystère et leur rôle essentiel dans l’équilibre des océans. Souvent...
Cet endroit inaccessible ne protège pas les petits des prédateurs ailés comme les pygargues à tête blanche.
Quand les hermines n’arrivent pas à attraper un lapin, elles changent de méthode. Images tirées de la série documentaire...
Les chiens sont souvent qualifiés de meilleurs amis de l’homme, et ce n’est pas sans raison. Leur fidélité, leur...
Les huit yeux de l’araignée sauteuse en font une tueuse efficace, à l’affût du moindre mouvement jusqu’à la mort...
La truffe humide du chien intrigue souvent les maîtres, tant elle semble être une caractéristique universelle chez cet animal....
A une époque où la biodiversité est gravement menacée et où les espèces de plaines disparaissent, une espèce revient...
Grandeur Nature raconte la belle et extraordinaire histoire d’une ourse blanche, maman de deux oursons noirs de quelques mois....
Compagnons de tous les jours, ces petits mammifères à poil doux et au museau arrondi sont les objets de...
Frédéric Pignon est passionné par les animaux depuis son plus jeune âge. Ayant grandi dans une famille amoureuse des...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Est-ce qu’on se soucie du bien-être des animaux destinés à être mangés? On a suivi les étapes de la...
La lionne est deux fois moins lourde que le zèbre mais elle est bien plus forte. Et surtout, elle...
Du félin céleste à l’animal apprivoisé et domestiqué, les recherches actuelles apportent un éclairage fascinant sur le lien unissant...
En plein coeur de l’Andalousie, partons à la découverte des chevaux andalous, magnifique et fascinante race espagnole, à la...
Entrez dans le monde mystérieux des chauves-souris géantes de l’Océan Indien. Découvrez leur habitat unique, leur reproduction en altitude...
\r\nA Guam, une île du Pacifique, les chasseurs sont confrontés à une invasion massive de serpents bruns arboricoles et...
Le changement climatique et les modifications des écosystèmes mettent aujourd’hui en présence des espèces qui ne se sont jamais...
