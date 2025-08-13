Documentaire

La paléontologie vit actuellement un âge d’or : dans les dix dernières années, plus d’espèces fossiles ont été exhumées que depuis les origines de cette science, il y a deux siècles.Grâce aux nouvelles technologies, à la croisée de la génétique, de l’éthologie, de la géologie et même de la physique des particules, les paléontologues peuvent aujourd’hui redessiner l’arbre du vivant et ses branches effacées par le temps. Ils font voler en éclats certains mythes qui ont persisté jusqu’à la fin du XXème siècle, et peuvent répondre à trois questions essentielles :

d’où viennent les insectes ?

d’où viennent les oiseaux ?

d’où viennent les mammifères ?

Réalisateurs : Emma Baus et Bertrand Loyer