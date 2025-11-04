Les larves d’éphémères grandissent dans la vase pendant un an, en attendant les bonnes conditions pour sortir. Elles doivent...
La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...
Toute créature vivante a besoin d’énergie et donc de nourriture. C’est même un facteur important dans la façon dont...
Ces scientifiques ont deux missions principales : photographier les requins présents dans la zone, et prélever un échantillon de...
Au Cameroun, les chimpanzés ne sont pas en sécurité : ils sont dans le collimateur des braconniers. Les bébés...
Ils vont passer 6 mois dans ce centre de soin pour animaux
Ces animaux sauvages font partie d’un commerce très lucratif
Dans ce bar, vous ne repartirez pas forcément avec une fille
À Hollywood, les stars sont prêtes à des extravagances pour leurs chiens. Salma Hayek n’hésite pas à offrir des...
Le chien est un animal pervers. Prenez Fripouille, petit beagle noir que sa maîtresse a sauvé de la SPA....
Il existe plus de quatre cents races de chien. Ce sont les mammifères les plus variés en tailles, formes,...
Dans une cage spécialement conçue à cet effet, des plongeurs font face à des requins, notamment des grands requins...
L’élan, qui abonde dans les vastes forêts suédoises, est l’animal emblématique du pays. Gibier favori des chasseurs et spectacle...
Depuis deux cents millions d’années que le crocodile est apparu sur Terre, il n’a cessé de fasciner et d’effrayer....
\r\nGrâce à des techniques d’accélérés spécialement développées pour le film, nous plongeons dans des contrées méconnues de l’océan. C’est...
Les animaux miniatures ont la cote, hérissons, lémuriens, gerbilles, minis chiens, depuis des mois on se les arrache. Chez...
Les requins fascinent depuis toujours par leur puissance, leur mystère et leur rôle essentiel dans l’équilibre des océans. Souvent...
Carl Millier, un fauconnier passionné par les oiseaux de proie, les élève et les entraîne pour un objectif professionnel...
Alors qu’un éléphanteau est capable de marcher dès sa naissance, il lui faudra au moins un an pour manœuvrer...
ILS SONT PARTOUT ! Vous croyez qu’ils se cachent, et qu’il suffit d’ajuster votre loupe, vous mettre à quatre...
