Connaissez-vous cet animal hors du commun ?
Les serpents sont souvent associés à de grandes créatures sinueuses glissant sur le sol ou grimpant dans les arbres....
D’après la dernière enquête de la Facco réalisée en 2024, la France compte 16,6 millions de chats domestiques, et...
Le Refuge de Darwyn c’est en quelque sorte le clan des vagabonds pour des chevaux que plus personne de...
La question de savoir quelle est la différence entre un poulpe et une pieuvre suscite souvent la curiosité, mais...
L’Homme a longtemps pensé que les animaux n’avaient pas d’émotions. Aujourd’hui, les scientifiques nous montrent le contraire. Les animaux...
L’évolution a permis l’émergence de différentes espèces d’abeilles qui ont adopté différentes façons de vivre, de faire un nid,...
Les perroquets fascinent depuis toujours par leurs couleurs éclatantes et leur incroyable capacité à imiter les sons. Mais au-delà...
Le goéland marin, la plus grande espèce de goéland, a élu domicile au Mont Saint-Michel en 2020, suscitant l’intérêt...
Au cœur des savanes du Sénégal, un groupe de chimpanzés bouleverse nos certitudes sur l’évolution. Loin des forêts humides,...
Deux mammifères marins légendaires vivent dans les eaux de l’Océan Arctique : les narvals et les belugas.
Une truffe aux millions de capteurs face au braconnage.
Disponible jusqu’au 19/11/2024 A suivre: Les microbes | Les vrais maîtres de la Terre: https://www.youtube.com/watch?v=Mecanf0Nuhw Depuis plus de 400...
C’est au sud-est du Pérou, entre jungles et sierras, montagnes et ruines Incas, que l’ours à lunettes, dernier de...
Que savons nous réellement de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et inattendus...
Au pays des Inuits, trouver de la nourriture n’est pas toujours simple.
Le jaguar est le roi de la forêt amazonienne. Il ne craint même pas les puissants caïmans du fleuve.
Lors d’une expédition dans les forêts du nord de Sumatra, l’un des plus grands spécialistes des primates, David Delatorre,...
Juillet en Alaska, dans la baie de Prince William Sound. Des millions de saumons remontent les rivières, dans des...
Parmi les Archosauriens, les Reptiles volants, réunis dans l’ordre des Ptérosauriens (Ptérosaures), constituent un groupe tout à fait particulier...
Alexandre Teynié et Frédéric Durand, deux amis de longue date, partagent une même passion naturaliste. Alexandre est l’un des...
