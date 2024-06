Pourquoi les chats aiment-ils les boites ?

Article

Pour les chats domestiques, tous les jouets du monde ne valent pas une simple boîte en carton. Mais pourquoi nos amis à poils sont-ils si attirés par les boîtes ou autres objets semi-fermés, comme les sacs, les paniers à linge, les valises, les machines à laver voire les sacs à dos ?

Un comportement instinctif

Chercher des espaces confinés est un comportement instinctif chez les chats. Dans la nature, ce genre de lieu permet aux animaux de se cacher des prédateurs, mais aussi de se dissimuler pour traquer furtivement une proie.

Un refuge sûr et sécuritaire

Les chats aiment les boîtes parce que ce sont des animaux énigmatiques, ils aiment se cacher et une boîte leur offre à la fois un endroit sûr et sécuritaire.

Pendant qu’ils sont dans une boîte, les chats sentent qu’ils ne peuvent pas être surpris de derrière ou d’un côté – qui sont les approches possibles pour quiconque veut les approcher sans être directement dans leur champ de vision.

En effet, de tels espaces de cachette leur permettent d’observer le monde qui les entoure sans être vus.

Un poste d’observation et une base d’attaque

Et si quelque chose passe devant le chat qui l’intéresse – que ce soit une proie ou un objet de jeu – il peut sauter sur l’objet, et rapidement retourner dans sa cachette en lieu sûr. Cela leur permet de jouer et chasser tout en conservant une sensation de sécurité.

Un espace de repos douillet

Enfin, les boîtes fournissent aussi au chat un endroit douillet et sûr où dormir, ce qui est très important étant donné que le félin dort jusqu’à 20 heures par jour ! Un espace confiné et sombre aide le chat à se sentir protégé et à bien se reposer, contribuant ainsi à son bien-être général.