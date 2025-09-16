Une fois que cette vipère a réussi à mordre sa proie, il ne lui reste plus qu’à la suivre en attendant que son venin unique fasse effet.
Cet étalon expérimenté et très protecteur tente de défendre sa fille des assauts d’un jeune prétendant qui n’a qu’une...
Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au...
Pour voir les autres épisodes de la série, c’est ici: https://www.youtube.com/watch?v=3EXEYcegxcw&list=PL_UdcBNXOqTo5HERGaVlD-rTJ8gVD0GkO Les insectes ont beau être tout petits, ils...
On retrouve des bêtes d’élevage un peu partout sur Terre. Cochons, chèvres, poules et autres bestiaux sont doués d’une...
Cet équidé évolue dans un milieu surprenant par rapport aux autres races de chevaux. Il s’est adapté pour vivre...
La raie manta, souvent surnommée la géante des mers, demeure l’une des merveilles les plus emblématiques du monde marin....
Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
Le caniche : compagnon merveilleux à l’intelligence vive et gaie, il est prêt à toutes les aventures champêtres, aquatiques...
Ce formidable géant d’origine tibétaine pourrait, par sa taille, être un grand bagarreur. Impressionnant de puissance et de souplesse,...
Pourquoi les dinosaures ont disparus ? Changement climatique, épidémies, astéroïde ? Les paléontologues ne sont pas tous d’accord sur...
Cally, un condor femelle, pensionnaire aux Aigles du Léman, va connaître ses premiers vols en pleine nature à Morzine....
Avec plus d’un million de visiteurs chaque année, ses sites touristiques sont parmi les plus visités de France. Le...
Célèbre pour ses paysages féériques, l’Islande est une île volcanique exposée aux forces de la nature. Seule une espèce...
La reine des termites peut vivre jusqu’à 40 ans ! Quel est le secret de son incroyable longévité ?...
Les perroquets fascinent depuis toujours par leurs couleurs éclatantes et leur incroyable capacité à imiter les sons. Mais au-delà...
Un corps longiligne surmonté d’une bosse graisseuse, une peau lâche et des oreilles tombantes: le Zébu est un animal...
Cette série documentaire étudie les incroyables physiologies des espèces les mieux adaptées à leur environnement, en se fondant sur...
Une femelle crapaud sonneur à ventre jaune profite des petites mares qui se sont formées à la suite du...
Quelque part au Nord de l’Islande, une petite fille voit débarquer sur une grève un ours polaire épuisé de...
