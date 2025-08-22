Documentaire

Abdallah et Abbas sont issus de la même famille et pratiquent le même métier : charmeur de serpents. Tous les deux, ils s’aventurent quotidiennement dans le désert marocain pour défier les reptiles les plus dangereux au monde… comme la vipère à cornes.

Sa couleur ocre imite les nuances du sable et de la terre dans lesquels elle s’enfouit pendant les périodes chaudes. Mais le serpent reste sur le qui-vive. Réputé pour être l’un des serpents les plus rapides au monde, elle est capable de frapper sa proie en un éclair et de tuer un homme en une morsure.

Malgré sa dangerosité, Abdallah et Abbas la craignent peu. Ils font partie de la confrérie mystique des Aïssaouas, réputée au Maroc pour son habileté à apprivoiser les serpents venimeux.

Documentaire : Les couleurs du Maroc – Ochre

Réalisation : Jean Froment

