La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été établi entre les forces de la lune et le requin. Les scientifiques enquêtent sur une hypothèse.
En voulant attraper une femelle bharal, cette panthère des neiges s’élance malgré elle dans le vide.
Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
Le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), aussi appelé requin de Zambèze en Afrique et requin de Gange en Inde, est...
Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils...
Ces coléoptères se comportent de manière étonnamment complexe quand il s’agit d’attirer et de courtiser de potentielles partenaires. Pour...
Alors que d’autres migrent dans des régions chaudes chaque hiver, l’atypique poisson-loup reste dans l’obscurité des profondeurs. Images tirées...
Au fil des dernières décennies, les chercheurs ont observé un phénomène intriguant : la réduction de taille des sardines....
Le dauphin, majestueux habitant des mers, incarne à la fois la grâce aquatique et une intelligence rare dans le...
Sur l’île de Mayotte, la tortue de mer est menacée d’extinction, elle a en effet longtemps été chassée par...
Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.
Camille à 8 ans. Elle a rejoint pour les vacances son oncle Pierre et sa tante Valérie dans leur...
L’ours polaire du Svalbard doit affronter la faim qui vient avec les hausses des températures et la fonte de...
Voici le plus familier des animaux sauvages de nos régions ! Ce hérisson trop mignon va trouver ses apports...
Donald Schultz rentre en Afrique du Sud afin de prélever du sang sur des guépards royaux, deux gros rhinocéros,...
Les fourmis piqueuses qui ont élu domicile dans les épines des acacias produisent une étrange mélodie dans le désert.
Les premières semaines de vie des bébés mygales, également appelés « mygalons », peuvent être assez délicates, car ces araignées passent...
\r\n\r\nToucher un oisillon entraine-t-il l’abandon de ses parents ? L’escargot peut-il se reproduire seul, sans contact sexuel ? Les...
Au zoo de Beauval, à Saint-Aignan-sur-Cher (41), les événements se succèdent, ne laissant aucun répit à Rodolphe Delord, qui...
Les chats qui errent au cimetière de Montmartre ont beaucoup de chance, car une école entièrement dédiée à leur...
Une équipe de spéléologues découvre des ossements de baleine dans une immense grotte de l’archipel de Patagonie chilienne, située...
