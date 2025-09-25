La descente est dangereuse et le moindre faux pas peut provoquer une chute de 300 mètres.
Ces deux redoutables prédateurs ont une chance d’emporter le duel.
Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...
Depuis quelques années en France, la colère des éleveurs et des bergers gronde suite à différentes attaques de loups...
Ce tigre pensait avoir un repas facile en visant un ourson. C’était sans compter sur la mère, prête à...
La puce est un envahisseur redoutable : responsable de la peste qui a décimé un tiers de l’Europe au...
Aussi appelé chat des marais, ce félin est un bon nageur et il préfère les environnements humides.
Depuis plusieurs années, des parasites comme le moustique tigre ou la tique ne cessent de conquérir de nouveaux territoires,...
En Tanzanie, la saison des pluies est rude pour nos proches cousins les chimpanzés. Avec elle, arrivent bien souvent...
Se nourrir, se protéger du froid, assurer une descendance est le quotidien des animaux du froid, de l’ours brun,...
Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.
Danny, un bébé koala orphelin, est l’un de pensionnaires d’un centre pour animaux en Australie. Simone et Maria, deux...
En Ethiopie, un canidé très rare chasse des gros rongeurs étranges.
C’est au Guatemala, au pied du Mont Agua que l’on trouve ce petit animal mythique, cousin du kangourou et...
Le long cou de la girafe a toujours fasciné les scientifiques, les naturalistes et les curieux. Cette particularité physique,...
Saviez-vous que le plus gros gecko du monde est calédonien ? Ce n’est donc pas pour rien que Rhacodactylus...
A la rencontre de ces mammifères minuscules, qui peuplent notre planète, de la forêt tropicale de Bornéo à la...
Un jardin animalier est généralement un espace zoologique dédié à l’élevage et la présentation des diverses races et espèces...
L’ours blanc (Ursus maritimus) ou ours polaire est un grand mammifère carnivore originaire des régions arctiques. C’est, avec l’ours...
Le laticauda colubrina est un serpent particulièrement doué pour nager. Son venin, dix fois plus puissant que celui du...
Le quotidien d’un loup gris est fait de périodes de repos, en solitaire ou en compagnie des siens, ainsi...
