Documentaire Une cité fantôme habitée par des macaques Au Sri Lanka, dans les ruines de la cité antique Polonnaruwa, une espèce unique de singe a colonisé les...

Documentaire Le poisson-grenouille est une belle fripouille Le poisson-grenouille strié a plus d’un tour dans son sac…

Documentaire Martre d’Amérique VS souris Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.

Documentaire Le mouton Mérinos de Rambouillet Ils sont pleins de laine et super mignons… Voici les moutons mérinos de la Bergerie Nationale de Rambouillet.

Documentaire Un poussin saute d’une falaise volontairement ! Ce poussin doit tenter le grand saut d’une falaise s’il veut survivre.

Documentaire La poule de Houdan chez Eric Sanceau Chaîne YouTube officielle de l’émission Terres de France. Extrait de l’émission : https://www.youtube.com/watch?v=5suiJIhHiWE&t=264s Est-ce que vous connaissez les poules...

Article La loutre d’Europe : portrait complet de la reine des rivières Discrète, élégante et redoutablement agile, la loutre fascine l’homme depuis des millénaires. Longtemps chassée pour sa fourrure exceptionnelle, elle...

Documentaire L’ami des N’dorobos Dans le Sud du Kenya, les N’Dorobos parcourent chaque année la brousse à la saison des fleurs pour trouver...

Article Pourquoi ferrer un cheval ? Ferrer un cheval est une pratique ancestrale qui consiste à poser des fers sous les sabots de l’animal. Cette...

Documentaire Une quille à damier se cache dans une épicerie Ce serpent préfère habituellement les environnements aquatiques ou semi-aquatiques. Il n’est pas venimeux, mais sa morsure est très douloureuse.

Documentaire Les grands prédateurs de l’océan Les grands prédateurs de l’océan jouent un rôle crucial dans l’équilibre écologique des milieux marins. Ces redoutables chasseurs, au...

Documentaire Les paradisiers de la Nouvelle-Guinée (1/2) Au fond des jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée vivent plus de trente espèces de paradisiers. Comme leurs noms l’indiquent, ces créatures...

Documentaire L’opération de la dernière chance pour sauver un gibbon Cet épisode a une saveur particulière car Norin y retrouve ses racines cambodgiennes. C’est chargé d’émotions qu’il foule le...

Documentaire Les lionnes blanches de Timbavati – Plus fortes que le destin (2/2) Ce documentaire en deux parties retrace l’histoire exceptionnelle de deux lionnes blanches, deux soeurs, depuis leurs premières semaines de...

Documentaire Gros plan sur la nature – Les arthropodes et nous Alors qu’au Kenya les fourmis rouges jouent un rôle clé dans le nettoyage des écosystèmes, les abeilles assurent une...

Article Les caribous, créatures majestueuses L’exploration du monde des caribous nous invite à découvrir l’un des animaux les plus fascinants des régions arctiques et...

Documentaire Ce ptérosaure était aussi grand qu’un avion Le ptérosaure est un fascinant spécimen qui vivait à l’ère du Crétacé. Il s’est diversifié de beaucoup de façons....