Peu connus du public jusqu’au dessin animé Madagascar, ils sont pourtant les animaux les plus emblématiques de l’île. Ils font également parti des mammifères les plus menacés sur Terre. Les Malgaches ont détruit une grande partie de la forêt primaire qui abrite ces petits animaux. Aujourd’hui, certains Malgaches prennent soin de sauver et protéger les lémuriens en péril.