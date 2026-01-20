Au Sri Lanka, dans les ruines de la cité antique Polonnaruwa, une espèce unique de singe a colonisé les...
Le poisson-grenouille strié a plus d’un tour dans son sac…
Connaissez-vous le narval, surnommé « la licorne des mers » ? Le narval, surnommé « la licorne des mers...
Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.
Ils sont pleins de laine et super mignons… Voici les moutons mérinos de la Bergerie Nationale de Rambouillet.
Ce poussin doit tenter le grand saut d’une falaise s’il veut survivre.
Chaîne YouTube officielle de l’émission Terres de France. Extrait de l’émission : https://www.youtube.com/watch?v=5suiJIhHiWE&t=264s Est-ce que vous connaissez les poules...
Discrète, élégante et redoutablement agile, la loutre fascine l’homme depuis des millénaires. Longtemps chassée pour sa fourrure exceptionnelle, elle...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage L’epidexipteryx est un dinosaure plutôt spécial.
Dans le Sud du Kenya, les N’Dorobos parcourent chaque année la brousse à la saison des fleurs pour trouver...
Ferrer un cheval est une pratique ancestrale qui consiste à poser des fers sous les sabots de l’animal. Cette...
Ce serpent préfère habituellement les environnements aquatiques ou semi-aquatiques. Il n’est pas venimeux, mais sa morsure est très douloureuse.
Les grands prédateurs de l’océan jouent un rôle crucial dans l’équilibre écologique des milieux marins. Ces redoutables chasseurs, au...
Au fond des jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée vivent plus de trente espèces de paradisiers. Comme leurs noms l’indiquent, ces créatures...
Cet épisode a une saveur particulière car Norin y retrouve ses racines cambodgiennes. C’est chargé d’émotions qu’il foule le...
Ce documentaire en deux parties retrace l’histoire exceptionnelle de deux lionnes blanches, deux soeurs, depuis leurs premières semaines de...
Alors qu’au Kenya les fourmis rouges jouent un rôle clé dans le nettoyage des écosystèmes, les abeilles assurent une...
L’exploration du monde des caribous nous invite à découvrir l’un des animaux les plus fascinants des régions arctiques et...
Le ptérosaure est un fascinant spécimen qui vivait à l’ère du Crétacé. Il s’est diversifié de beaucoup de façons....
Pour protéger certaines espèces menacées, des soigneurs et vétérinaires vont tout faire pour les aider. A la Ménagerie du...
