L’été, c’est le moment des balades en famille dans les champs remplis de vaches ou de moutons. Ce soir, on vous propose de rencontrer cet animal à la laine très convoitée dans un univers plus urbain. Nous sommes à Genève, tout près d’un tout nouvel écoquartier. Ici, une petite dizaine de moutons pâture paisiblement. C’est la société Eco-Pâture qui loue cet herbivore, moins bruyant qu’une débroussailleuse et très efficace dans la tonte des pelouses. Pour en parler, François Egger a invité Bob Martin, le propriétaire de l’entreprise.