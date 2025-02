Documentaire

Les 110 espèces de lémuriens présentes sur l’île de Madagascar bien avant l’arrivée de l’homme sont menacées par le réchauffement climatique. La saison sèche, au cours de laquelle la nourriture se fait rare, est de plus en plus longue. Inversement, les pluies diluviennes et les cyclones, qui arrachent toutes les feuilles des forêts privant les lémuriens de nourriture, semblent de plus en plus fréquents.

Auteur: Marie-Hélène BACONNET