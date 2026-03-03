Dans une société qui, aujourd’hui, donne de plus en plus d’importance à l’aspect économique des choses, le Renard de par ses multiples rôles (prédateur, nettoyeur, acteur de nos milieux ruraux et urbains) peut-il revendiquer sa réelle dimension d’ « utilité », face aux nombreuses accusations entraînant de multiples actions délétères dont il est encore trop souvent la victime ?