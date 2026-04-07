Cette femelle arrive à la fin d’une gestation qui a duré près de deux ans. Il lui reste quelques...
La harpie féroce, également connue sous le nom de harpie d’Amérique, est l’un des rapaces les plus impressionnants et...
Les ligres, issus du croisement entre un lion mâle et une tigresse, sont des créatures fascinantes et imposantes. Ces...
Le comportement énigmatique des flamants roses, qui consiste à se tenir sur une seule patte, intrigue depuis longtemps les...
En Chine, Min Min la mère panda sur le point de donner naissance à son bébé, mais l’accouchement est...
La sangsue repère sa proie à l’odeur… et l’aspire.
Les chiens sauvages sont plus proches des loups que des chiens domestiques. Ils vivent dans des groupes hiérarchisés et...
Cette vidéo produite par National Geographic Animaux nous plonge dans l’univers sensoriel fascinant des éléphants, en se concentrant sur...
Elle vit parmi les loups.
Le Sapajou à barbe est de loin le plus futé de son espèce ! Vous allez découvrir la méthode...
Son cri fait froid dans le dos !
A 1h30 de Melbourne, la réserve de Phillip Island est entourée par l’azur de l’océan. La partie sud de...
Un duvet douillet surmonté d’un bec acéré : certains gardent en mémoire le souvenir pinçant d’un jard mal luné....
Observer l’activité frénétique d’une fourmilière nous plonge instantanément face à l’un des mystères les plus captivants de la nature....
L’araignée sicarius est spécialisée en embuscades, mais c’est aussi un mets de choix pour ce marsupial en quête d’un...
Un baleineau gris attaqué par un groupe d’orques est sauvé de justesse par des baleines d’une autre espèce.
Une équipe se rend dans les jungles côtières du Costa Rica pour savoir qui, du jaguar ou du requin...
La cour d’une ferme est un paysage idyllique : les animaux de la basse-cour la remplissent de leurs cris...
Le macareux moine, également surnommé « perroquet de mer », est un oiseau marin fascinant qui peuple principalement les côtes de...
Dans les derniers jours d’une saison sèche historiquement longue, une centaine de caméras commandées à distance et des équipes...
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