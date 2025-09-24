Les sables marins sont-ils vraiment des déserts sans vie ? Dans ce documentaire de Comme un poisson dans l’eau, les fonds sablonneux se révèlent loin d’être vides. Derrière leur apparente monotonie se cache une vie foisonnante : poissons camouflés, colonies d’anguilles jardinières, hippocampes et créatures nocturnes mystérieuses. Des alliances étonnantes, comme celle du gobie et de la crevette, montrent à quel point la survie dépend de stratégies d’adaptation ingénieuses. Entre danger, beauté et fragilité, ce voyage sous-marin dévoile un monde insoupçonné où chaque rencontre devient une leçon de nature.