Documentaire



Le mystère du régalec, souvent confondu avec des serpents de mer mythiques. Des images amateurs d’une créature marine étrange suscitent l’intérêt pour ses origines et son existence. Le documentaire explore diverses découvertes, analyses scientifiques et mythes culturels autour du régalec, révélant son rôle important dans le folklore marin et ses mystères biologiques. Malgré de nombreuses observations et recherches, de nombreux aspects du comportement et du cycle de vie du régalec restent inconnus.