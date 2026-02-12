Documentaire

Des éléphants pillards, effrontés, sans scrupules viennent chaque matin dévaster des plantations dont dépend la survie de paysans d’Asie du Sud-Est.

Des hommes sont mobilisés pour les mettre hors d’état de nuire. Comment y parviendront-ils, sachant que ces conflits se multiplient ? La segmentation de leur habitat contraint les éléphants à empiéter sur le territoire des hommes, qui était autrefois le leur.

Mais un plus grand péril rôde : les groupes familiaux isolés développent une consanguinité préoccupante pour l’avenir de l’espèce.

Des solutions sont imaginées. C’est ainsi que nous partagerons le destin de Libby, une jeune femelle domestiquée, qu’il faudra faire inséminer par un grand mâle sauvage.

Auteur : Frédéric Lepage

Un documentaire de Jean-Marie Cornuel