Documentaire



La Chine est l’un des pays les plus pollués et les plus pollueurs au monde. En 2007, la Chine est devenue le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. L’une des conséquences directes de cette attitude environnementale, où la hausse des températures est constante, est l’augmentation du phénomène de désertification. Chaque année, 2500 kilomètres carrés de terre se transforment en mer de sable. En 2008, seuls 7% des sols demeurent cultivables en Chine et, plusieurs fois par an, des villes comme Pékin subissent même les assauts de tempêtes de sable.

Un film de Morad Aït-Habbouche, Hervé Corbière

Droits réservés Ampersand