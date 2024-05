Documentaire



Arrivé en France en 2004, le moustique tigre prolifère un peu partout, notamment à cause du réchauffement climatique. A son apparition, seules les régions du sud de la France ont été touchées. Progressivement, le phénomène s’est répandu dans tout l’hexagone et de plus en plus de personnes sont victimes de ce nuisible. Il peut véhiculer des virus dits tropicaux dangereux pour l’homme mais c’est en même temps une aubaine économique pour bon nombre d’entreprises. La chasse au moustique tigre mobilise 5 500 salariés, compte 1 200 entreprises et réalise 650 millions d’euros de chiffre d’affaires par an. Un documentaire de Florie MARTIN.