Documentaire Ce gibbon est un funambule de qualité Aucun animal n’a jamais eu l’air aussi à l’aise dans un arbre.

Documentaire Protoceratops VS velociraptors Un combat sans pitié.

Conférence Le loup, le chien et l’homme… Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut...

Documentaire Le 1er concours de prêt-à-porter canin Le phénomène du vêtement pour chien se démocratise. Fini le caniche emmitouflé dans son petit manteau à carreau, la...

Documentaire Terres de légendes – le peuple du saumon Sur les îles Haïdas Gwaii, au large de la côte nord ouest du Canada, vivent les indiens Haïdas. Chaque...

Documentaire Au pays du loup – Épisode 8 Le quotidien d’un loup gris est fait de périodes de repos, en solitaire ou en compagnie des siens, ainsi...

Documentaire Argentine : réintégrer les Arras dans le Parc d’Ibéra En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...

Documentaire Grandeur Nature – L’origine de nos animaux domestique Il suffit de feuilleter un livre de peintures du 17è au 19è siècle pour constater que nos campagnes étaient...

Article 4 faits insolites sur les chevaux Les chevaux fascinent depuis des millénaires, aussi bien par leur élégance que par leur puissance. Derrière leur silhouette majestueuse...

Documentaire Les vautours sont de retour Ces dernières années, grâce à l’action d’ornithologues très engagés, les vautours ont fait leur réapparition dans le Vercors et le...

Conférence Des chats et des hommes: comment les chats ont conquis le monde L’invention de l’agriculture en Asie du Sud-Ouest a rapproché les êtres humains des chats qui se nourrissaient des rongeurs,...

Documentaire La hyène du Namib La hyène ne fait pas partie des animaux qui ont le plus grand «capital sympathie». Et pourtant, Ingrid Wiesel,...

Documentaire Le retour des lions À quelques heures de voiture de Johannesburg, la soigneuse animalière d’origine autrichienne Hildegard Pirker abrite dans les enclos d’une...