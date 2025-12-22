Aucun animal n’a jamais eu l’air aussi à l’aise dans un arbre.
C’est la lutte pour la survie dans le désert américain…
Ce chipmunk a une vie de fou.
Un combat sans pitié.
C’est un des plus grands communicants du monde animal.
C’est l’un de nos plus proches cousins.
Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut...
Le soin est particulier, car l’agitation autour de l’antilope provoque du stress qui fait monter sa température corporelle. Au-delà...
Le phénomène du vêtement pour chien se démocratise. Fini le caniche emmitouflé dans son petit manteau à carreau, la...
Sur les îles Haïdas Gwaii, au large de la côte nord ouest du Canada, vivent les indiens Haïdas. Chaque...
Le quotidien d’un loup gris est fait de périodes de repos, en solitaire ou en compagnie des siens, ainsi...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
Il suffit de feuilleter un livre de peintures du 17è au 19è siècle pour constater que nos campagnes étaient...
Les chevaux fascinent depuis des millénaires, aussi bien par leur élégance que par leur puissance. Derrière leur silhouette majestueuse...
Ces dernières années, grâce à l’action d’ornithologues très engagés, les vautours ont fait leur réapparition dans le Vercors et le...
L’invention de l’agriculture en Asie du Sud-Ouest a rapproché les êtres humains des chats qui se nourrissaient des rongeurs,...
La hyène ne fait pas partie des animaux qui ont le plus grand «capital sympathie». Et pourtant, Ingrid Wiesel,...
Tout le monde passe sur la carcasse !
À quelques heures de voiture de Johannesburg, la soigneuse animalière d’origine autrichienne Hildegard Pirker abrite dans les enclos d’une...
En Thaïlande, les animaux sauvages vivent en harmonie avec les hommes. Beaucoup d’entre eux font même l’objet de cultes...
