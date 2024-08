Documentaire

Explorez les fonds marins à la rencontre de leurs plus belles créatures en compagnie d’un champion du monde de plongée en apnée, le Belge Frédéric Buyle. Sensations fortes garanties !

Le Belge Frédéric Buyle, un des meilleurs plongeurs en apnée du monde, aime murmurer à l’oreille des requins. Filmé par Christian Petron, directeur de la photographie pour Le grand bleu de Luc Besson, il explore ici les plus beaux fonds marins à la rencontre de spécimens aussi beaux que terrifiants. À l’instar des requins blancs qui, selon le plongeur, ne sont pas des monstres assoiffés de sang. À Guadalupe, au large du Mexique, il en approche quelques-uns, sans équipement ni appâts. C’est que, contrairement aux idées reçues, les requins blancs n’attaquent pas à moins qu’ils ne se sentent agressés. Les baleines à bosse, elles, sont plutôt joueuses. Au large de l’île de Rurutu, en Polynésie française, ces sympathiques géants des mers nagent avec élégance en dépit de leur poids et de leur taille, improvisant même un ballet sous-marin sous les yeux ébahis de l’équipe. Plus à l’ouest, près de l’île de Rangiroa, le plongeur part dans le sillage des mystérieux requins-marteaux. Une odyssée au coeur des abysses durant laquelle il croise aussi des barracudas, des dauphins, des éléphants de mer et des tortues marines.

Documentaire de Christian Petron et Boris Raim (Allemagne, 2012, 1h31mn)

Disponible jusqu’au 31/01/2026