Documentaire Lionnes VS girafe, ça tourne pas ouf Des lionnes chassent et tuent une girafe dans la savane.

Documentaire Urgence chez les gorilles et orangs-outans Deux femmes consacrent leur vie à sauver orangs-outans et gorilles menacés. Au cœur des forêts de Bornéo et de...

Documentaire Ces bisons sont en galère d’eau chaude La quête des geysers dans le parc de Yellowstone.

Article Quels animaux entrent en hibernation ? Alors que les jours raccourcissent et que le thermomètre chute drastiquement, la nature semble s’endormir sous un manteau de...

Documentaire Une otarie massacre un manchot Vous aimez les otaries ? Vous allez changer d’avis. Dans le monde animal, nous sommes souvent témoins de scènes...

Documentaire Jane Goodall au secours des chimpanzés du Congo Aux origines du refuge pour chimpanzés orphelins de Tchimpounga, en République du Congo, créé au début des années 1990 par...

Documentaire Ils adoptent un âne à la SPA Roxane a besoin de compagnie dans son champ… Baptiste peut-être ?

Documentaire La science au secours des oiseaux En Allemagne, scientifiques et défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sauver les grandes outardes de la disparition. Une étonnante...

Documentaire Les dinosaures volants Dans les Badlands de l’Alberta, une équipe fouille un site pour y trouver les restes d’un dinosaure vieux de...

Documentaire Humanima – Quand la caméra ne tourne pas Jean Cardinal, un entraîneur bien connu des producteurs cinématographiques canadiens, américains et européens est aussi un véritable passionné des...

Documentaire Les monstres du Jurassique L’envol des prédateurs et les monstres marins. Imaginez un monde extraordinaire où de gigantesques créatures régissent la nature tout...

Documentaire Le cinéaste des profondeurs Le caméraman sous-marin Mario Cyr a parcouru le monde à la découverte des espèces marines les plus surprenantes. Nous...

Documentaire Une punaise géante tue une grenouille ! Au Japon, ce sont les insectes qui chassent les grenouilles…

Article Eviter les piqures de moustiques Les moustiques représentent un danger significatif pour l’humanité, ce qui requiert de notre part une vigilance constante. Ces insectes...