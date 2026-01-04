La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...
Classés site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les Tsingys de l’Ankarana de Madagascar se présentent comme de véritables cathédrales...
Et s’il complotait pour conquérir le monde ?
L’axolotl, cet amphibien fascinant originaire des lacs du Mexique, possède un atout biologique qui le distingue de nombreuses autres...
Le fennec est aussi appelé renard des sables.
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Il y a 320 millions d’années, des libellules et des mille-pattes XXL régnaient sur Terre. Pourquoi ces insectes ont-ils...
La girafe Etosha a mis bas et l’équipe des soigneurs est mobilisée pour entourer la mère et son petit...
Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent...
\r\nDurée : 43 min.\r\n\r\nPrès de Rangiroa on peut approcher des requins-marteaux, mais aussi des requins citron, corail ou bordés. Les...
Zucco plonge à plusieurs reprises pour retrouver le corps de Wakima. Calhoa le rejoint et l’aide à hisser la...
La maison des patous, c’est la bergerie. À la naissance, ce chien de berger doit passer une grande...
Sièges-cabines vides, plages désertes, c’est le calme plat sur les plages de la mer du Nord. La pandémie aura...
\r\n\r\nDe nombreux herbivores ont développé des cornes, des défenses et des bois pour se protéger et combattre des mâles...
A 1h30 de Melbourne, la réserve de Phillip Island est entourée par l’azur de l’océan. La partie sud de...
Au zoo de Thoiry, nous sommes allés à la découverte des éléphants et de leur histoire. Un documentaire de...
Cette semaine, Fred, Jamy et Sabine ont effectué une petite plongée en compagnie d’acrobates hors pair : les dauphins...
Plongez au cœur du Far West avec Beky, une jeune éleveuse passionnée, dans une journée inoubliable au ranch. Entre...
