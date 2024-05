Documentaire



Yves Brunelli est un passionné de vipères aspics. Depuis son adolescence il les cherche, les observe et les photographie dans son Valais natal. Une connaissance des reptiles et une passion toujours intactes 44 ans plus tard et des milliers de vipères observées. Cet amoureux de la nature propose un autre regard sur ces animaux mal-aimés et pourtant plus craintifs qu’agressifs. Un reportage de Matthieu Fournier.