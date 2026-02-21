En Patagonie, une otarie 100 fois plus grosse attaque des gorfous.
Discret, nocturne et souvent aperçu au détour d’un jardin ou d’un chemin de campagne, le hérisson suscite autant de...
Le mâle tortue mauresque est parfois un peu lourd…
Carlins, chihuahuas et bouledogues sont des races de chiens très recherchées, mais ces quadrupèdes sont souvent atteints de maladies...
Nous allons dans cette conférence observer les enjeux d’agressivité chez le chien. L’agressivité est un définit par plusieurs comportements,...
En 1995 au Balouchistan, zone semi-désertique qui occupe le centre-ouest du Pakistan, guerres tribales et conflit interdisent l’accès à...
Le grand troupeau de pachyrhinosaures doit traverser une rivière pleine de dangers pour achever sa migration.
Dans l’océan Pacifique, l’île d’Eil Malk abrite un lac unique au monde : 10 millions de méduses y vivent.
Ne vous fiez pas à son allure : le microscopique tardigrade est l’une des créatures les plus robustes du...
C’est dans la réserve du Maasaï Mara, au Kenya, que Eddy Ole Nkoitoi observe les lions depuis 18 ans;...
En Afrique du Sud, les hyènes brunes, méconnues et mal aimées, ont été chassé par les fermiers qui se...
La leishmaniose est une maladie parasitaire qui, bien que plus fréquemment associée aux chiens, peut également affecter les chats....
La thérapie laser s’est imposée comme une méthode de traitement innovante et polyvalente en médecine vétérinaire, touchant non seulement...
Les montagnes du Tian Shan, au sud de l’Afghanistan, représentent un coin de paradis pour les ours bruns et...
Le Laos, le pays au million d’éléphants, pourrait perdre son emblème national. À l’horizon 2030, ces débonnaires pachydermes sont...
Le cordon ombilical se détache alors que le bébé est encore dans l’utérus, ce qui oblige l’éléphante à mettre...
Les flamants roses et les manchots de Humboldt sont les plus grands groupes d’oiseaux du zoo. Originaires de Patagonie,...
Le Terre-Neuve est une race de chien originaire de l’île de Terre-Neuve (Canada). De forte taille, il revêt généralement...
Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et...
Grâce à des opérations de sauvetage et à l’importation de spécimens en provenance notamment du Maghreb, le programme de...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site