Une famille de tarsiers utilise sa très bonne vision nocturne pour chasser la nuit. Mais quand les nuages se...
Au cœur des savanes du Sénégal, un groupe de chimpanzés bouleverse nos certitudes sur l’évolution. Loin des forêts humides,...
Au cœur de la Namibie, une famille hors du commun a transformé son ranch en refuge pour les grands...
La chasse dure jusqu’à ce qu’une antilope épuisée soit encerclée par la meute. Rapidement il n’en reste plus que...
Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné...
Le nandou, souvent comparé à l’autruche pour sa taille imposante et son incapacité à voler, est un oiseau fascinant...
Au championnat de France de concours canin, ils rivalisent d’astuces pour que leurs chiens de race soient les plus...
Le héron crabier peut se nourrir d’amphibiens, de crustacés, de mollusques et même de petits oiseaux. Images tirées de...
À la fin du 19e siècle, des femmes comme Frances Willard ont goûté à une liberté dont elles n’avaient...
\r\nA Guam, une île du Pacifique, les chasseurs sont confrontés à une invasion massive de serpents bruns arboricoles et...
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
Domestiquées par l’homme il y a environ 6000 ans et originaires d’Asie, c’est à dos de dromadaires que les...
Juliette, une ourse noire, est la maman de trois oursons. Dans les forêts du Minnesota, les hivers sont rudes....
Des côtes couvertes de glace du Nord jusqu’aux profondeurs de la taïga en passant par les étendues infinies de...
Filmée aux 4 coins de l’Europe, FAUNE D’EUROPE est la collection de référence sur les animaux du vieux continent,...
Grâce à un jouet à mâcher, ces experts en requins mesurent la puissance de la morsure du requin marteau....
Par son abondance de nourriture, la mer de Cortés est un lieu privilégié pour les baleines à bosse, qui...
Affublé d’une image peu reluisante, le cochon se révèle pourtant intelligent et propre à tisser des liens de confiance...
Ces oiseaux aux longues pattes sont présents aux alentours de la plupart des zones humides des États-Unis.
La taïga à perte de vue, une nature vierge et sauvage… : l’Extrême-Orient russe, autour de la ville de...
