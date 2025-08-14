Au cœur du Pacifique, Clipperton est l’atoll le plus isolé de la planète et reste encore une énigme pour...
L’okapi, souvent décrit comme un animal mystérieux et fascinant, est un mammifère unique qui suscite l’intérêt des chercheurs et...
Comment vivent les chats à Tokyo, la ville la plus peuplée au monde? Les Japonais adorent les chats et...
La paléontologie vit actuellement un âge d’or : dans les dix dernières années, plus d’espèces fossiles ont été exhumées...
Saviez-vous que les chimpanzés ne dorment jamais deux fois dans le même lit ? Au cours de leur vie,...
Roger et Jilsan font partie de l’ethnie des Antanouch. Ils travaillent pour Qit Mineral Madagascar, une société minière qui...
Shaabani Ali Hassan travaille comme guide dans la réserve de Jozani, à Zanzibar. Chaque jour, il accompagne les visiteurs...
Les aras sont les plus grands (et les plus beaux) perroquets du monde ! Cette espèce, autrefois très présente...
Comptant l’une des plus importantes réserves de reptiles au monde, l’Australie abrite aujourd’hui plus de cent-quarante espèces de serpents....
Les zoos, aujourd’hui, ne sont pas de simples lieux de loisirs car ils ont souvent un rôle essentiel dans...
Il ne faut pas sous-estimer les fourmis de feu et leurs douloureuses piqûres, surtout quand on met les mains...
De très belles images de martin-pêcheur au sommet de son art.
\r\n\r\nChassés pour leurs ailerons, les requins diminuent dans le monde entier. Donald Schultz rejoint des scientifiques qui tentent de...
Le petit blessé à la patte et un autre guépard ayant besoin de soins dentaires sont emmenés chez le...
Sur la côte nord de la France, là où la Manche rencontre la mer du Nord, se déploie un...
Mossel Bay est l’un des endroits privilégiés des grands requins blancs de la région, connus pour leurs spectaculaires attaques...
En 1800, l’explorateur David Thompson a été le premier à s’aventurer au coeur des montagnes Rocheuses et il a...
La priorité n°1 pour cette maman ourse : défendre ses oursons face à ces énormes mâles prêts à commettre...
Pour les éleveurs de rennes de Laponie, le glouton, un mammifère carnivore, représente une menace majeure : les cervidés...
Superprédateurs des abysses, les cachalots s’orientent dans le noir grâce à leur sonar. Pour mieux les étudier, une équipe...
