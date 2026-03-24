Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La bataille des bisons contre les insectes Le plus grand mammifère terrestre d’Europe fait face à des ennemis insoupçonnés, au pouvoir de nuisance inversement proportionnel à...

Documentaire Gorgosaure VS troodons Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.

Documentaire Un coyote ami avec un lion ! En Arizona, un lion et une femelle coyote ont tissé des liens bien particuliers.

Documentaire La formidable faune des montagnes Sur les sommets des Alpes, la faune sauvage s’est adaptée pour survivre dans des milieux extrêmes. C’est l’été, à...

Documentaire Les manchots empereurs sont prêts à se sacrifier pour leurs petits Ce mâle affronte l’hiver rude de l’Antarctique et risque sa vie pour protéger le précieux œuf que sa partenaire...

Article Le saviez-vous ? 6 faits surprenants sur les chevaux ! Le cheval est familier, mais ses particularités biologiques nous réservent encore bien des surprises. Certaines tiennent aux sens, comme...

Documentaire Une cohabitation difficile entre l’éléphant et l’Homme Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...

Documentaire Des orques tendent un piège à un baleineau Ces prédateurs prennent en embuscade un baleineau à bosses, le séparant de la mère pour le manger sans oublier...

Article Le pika, charmant parent du lapin, subit les effets du réchauffement climatique Le pika, un petit mammifère souvent méconnu, est un cousin éloigné du lapin. Avec ses grandes oreilles rondes et...

Documentaire Les animaux du Mexique Harpie féroce, lézard à queue de zèbre ou géocoucou : les animaux adoptent des comportements de violence et de...

Documentaire L’arowana argenté, poisson acrobate Ce scarabée perché à 1,50 mètre se pensait peut-être à l’abri des prédateurs aquatiques. C’était sans compter sur l’arowana...

Article Pourquoi et comment ont disparu les dinosaures ? Les dinosaures sont partout, ils sont effrayants et pourtant les enfants les adorent et connaissent leurs noms par cœur....

Documentaire Jeux de pouvoirs entre babouins La vie dans un groupe de babouins n’est pas de tout repos. Les groupes sont structurés par une hiérarchie,...

Documentaire Requins, des prédateurs menacés Les programmes gouvernementaux de contrôle des requins qui utilisent des techniques et des méthodes contestées, pratiquent le plus grand...

Documentaire Entre terre et mer – L’aquariophilie On les voit dans les magasins ou même chez nous, tourner dans leur bocal. Mais d’où viennent les poissons...

Documentaire Des iguanes nagent sous l’eau ! Dans les îles Galapagos, un étrange reptile a élu domicile : l’iguane marin. Il est capable de nager sous...

Documentaire Quand on chasse, mieux vaut ne pas fermer l’œil Même si les fourmis moissonneuses représentent 90 % de l’alimentation du lézard cornu du désert, elles sont loin d’être...

Documentaire Le mâle girafe sirote l’urine de la femelle avant le coït La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...