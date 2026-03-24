Le plus grand mammifère terrestre d’Europe fait face à des ennemis insoupçonnés, au pouvoir de nuisance inversement proportionnel à...
Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.
En Arizona, un lion et une femelle coyote ont tissé des liens bien particuliers.
Terribles et effrayantes, les histoires sur les grizzlis remplissent des volumes entiers. Les rédacteurs en chef, les producteurs d’Hollywood...
Sur les sommets des Alpes, la faune sauvage s’est adaptée pour survivre dans des milieux extrêmes. C’est l’été, à...
Ce mâle affronte l’hiver rude de l’Antarctique et risque sa vie pour protéger le précieux œuf que sa partenaire...
Le cheval est familier, mais ses particularités biologiques nous réservent encore bien des surprises. Certaines tiennent aux sens, comme...
Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...
Ces prédateurs prennent en embuscade un baleineau à bosses, le séparant de la mère pour le manger sans oublier...
Le pika, un petit mammifère souvent méconnu, est un cousin éloigné du lapin. Avec ses grandes oreilles rondes et...
Harpie féroce, lézard à queue de zèbre ou géocoucou : les animaux adoptent des comportements de violence et de...
Ce scarabée perché à 1,50 mètre se pensait peut-être à l’abri des prédateurs aquatiques. C’était sans compter sur l’arowana...
Les dinosaures sont partout, ils sont effrayants et pourtant les enfants les adorent et connaissent leurs noms par cœur....
La vie dans un groupe de babouins n’est pas de tout repos. Les groupes sont structurés par une hiérarchie,...
Les programmes gouvernementaux de contrôle des requins qui utilisent des techniques et des méthodes contestées, pratiquent le plus grand...
On les voit dans les magasins ou même chez nous, tourner dans leur bocal. Mais d’où viennent les poissons...
Dans les îles Galapagos, un étrange reptile a élu domicile : l’iguane marin. Il est capable de nager sous...
Même si les fourmis moissonneuses représentent 90 % de l’alimentation du lézard cornu du désert, elles sont loin d’être...
La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...
25 ans à risquer sa vie auprès des humains
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