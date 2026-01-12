Salamandres géantes et grenouilles fripées… bienvenue au Japon !
Salamandres géantes et grenouilles fripées… bienvenue au Japon !
Trouver à manger s’avère parfois difficile en plein hiver.
De très belles images de martin-pêcheur au sommet de son art.
La Sibérie est une région très hostile. Pourtant, des éleveurs de chevaux ne partiraient pour rien au monde.
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Enfant martyre, elle a dormi avec des chats errants et après une vie adulte incroyable, a fondé une école...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Ici résident plus de 800 animaux sauvages… Bienvenue au PAL !
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Israël, dans le désert du Néguev, c’est la lutte à mort entre une chauve-souris et...
Pour beaucoup, les insectes sont répugnants, allergisants, phobiques, piquants… Mais d’autres leur trouvent de nombreuses vertus. Ils peuvent servir...
Un grand requin blanc a été repéré dans la baie de Fish Hook et la plage a été fermée....
Au nord-est de l’Australie, la Grande Barrière de corail constitue un écosystème exceptionnel. Mais le récif est aujourd’hui menacé...
Dans l’Allier, le zoo du PAL est un monde à part. 800 animaux, 30 attractions… mais surtout 100 jours...
Cet oiseau des forêts tempérées valdiviennes est terriblement agile et ne refuse jamais une petite collation.
Que savons nous réellement de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et inattendus...
Une immersion privilégiée dans l’intimité de six familles d’animaux mues par un même objectif : la survie. En Patagonie,...
À 200km environ de la capitale Abou Dhabi, s’étend une oasis au destin singulier, l’oasis de Liwa. Deux zoologistes...
Cinq petits porcelets de tous les continents sont filmés de leur naissance à leur âge adulte : un cochon...
Pour mesurer la force des mâchoires du requin-tigre, ce scientifique tente de lui faire mordre un jouet très particulier.
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
Un phoque géant qui vit aux confins de la planète dans l’endroit le plus inhospitalier qui soit : l’Antarctique,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site