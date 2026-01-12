Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Un splendide martin-pêcheur en slow motion De très belles images de martin-pêcheur au sommet de son art.

Documentaire Sibérie : il élève des chevaux par -20° ! La Sibérie est une région très hostile. Pourtant, des éleveurs de chevaux ne partiraient pour rien au monde.

Documentaire Les fermes d’autrefois – la chèvre La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Conférence Comment les chats peuvent nous sauver Enfant martyre, elle a dormi avec des chats errants et après une vie adulte incroyable, a fondé une école...

Documentaire Les fermes d’autrefois : les poules et les poussins La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire Chauve-souris VS scorpion Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage En Israël, dans le désert du Néguev, c’est la lutte à mort entre une chauve-souris et...

Documentaire Les insectes, des pesticides naturels et efficaces Pour beaucoup, les insectes sont répugnants, allergisants, phobiques, piquants… Mais d’autres leur trouvent de nombreuses vertus. Ils peuvent servir...

Documentaire L’attaque du grand requin blanc Un grand requin blanc a été repéré dans la baie de Fish Hook et la plage a été fermée....

Documentaire Les géants des mers | Les sentinelles de la Grande Barrière de corail Au nord-est de l’Australie, la Grande Barrière de corail constitue un écosystème exceptionnel. Mais le récif est aujourd’hui menacé...

Documentaire 100 jours au zoo : dans les coulisses du PAL Dans l’Allier, le zoo du PAL est un monde à part. 800 animaux, 30 attractions… mais surtout 100 jours...

Documentaire L’appétit insatiable du martin-pêcheur à ventre roux Cet oiseau des forêts tempérées valdiviennes est terriblement agile et ne refuse jamais une petite collation.

Documentaire Veaux, vaches, cochons… Que savons nous réellement de la vache, de la chèvre ou de l’âne ? Quels aspects étonnants et inattendus...

Documentaire Pumas | Dynasties animales Une immersion privilégiée dans l’intimité de six familles d’animaux mues par un même objectif : la survie. En Patagonie,...

Documentaire Les zoologistes du désert À 200km environ de la capitale Abou Dhabi, s’étend une oasis au destin singulier, l’oasis de Liwa. Deux zoologistes...

Documentaire Grandeurs Nature – Cinq petits cochons Cinq petits porcelets de tous les continents sont filmés de leur naissance à leur âge adulte : un cochon...

Documentaire Quelle est la puissance de la morsure du requin-tigre ? Pour mesurer la force des mâchoires du requin-tigre, ce scientifique tente de lui faire mordre un jouet très particulier.

Documentaire Dans la peau d’un cheval de Camargue Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.