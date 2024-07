Documentaire



Apparu en Amérique du Nord il y a 45 millions d’années, le dromadaire était depuis 2000 ans le symbole du Sahara. Mais pour D’jmal, jeune dromadaire blanc né dans le sud du Maroc, la survie est de plus en plus difficile. Autour de lui, l’aridité s’accroît sous l’effet du réchauffement climatique. Le désert avance, les maigres pâturages disparaissent et avec eux le mode de vie nomade traditionnel des dromadaires et de leurs éleveurs. Jadis, un beau dromadaire blanc comme D’jmal devenait monture de prestige. Désormais, la vie d’un dromadaire se termine le plus souvent à la boucherie. Heureusement D’Jmal, rapide à la course, est repéré par un chamelier qui décide d’en faire un champion.

Auteur: Marie-Hélène BACONNET