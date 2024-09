Documentaire



La réserve de Nariva s’étend sur 7 000 hectares sur la côte est de Trinidad. Dotée d’une flore et d’une faune très variée, Nariva forme le plus grand marécage et la plus importante réserve d’eau douce de la région.

Pour le gouvernement de Trinidad, la préservation de sa diversité constitue un enjeu écologique majeur. Heureusement, ils peuvent compter sur Sham, le gardien de la réserve. Sa mission est de protéger l’habitat naturel et l’environnement. Mais aussi d’empêcher le braconnage.

Chaque jour, il parcourt Nariva et ses environs pour veiller sur les animaux. Il s’occupe principalement des caïmans mais aussi d’espèces menacées comme les singes hurleurs, les singes capucins ou encore les lamantins.

Rejoignez-le lors de son tour et faites la rencontre des fascinants habitants de la réserve !

Extrait du film : » Gardiens des forêts – Le Gardien de Nariva »

Réalisation : Jérôme Ségur