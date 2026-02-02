Les fourmis piqueuses qui ont élu domicile dans les épines des acacias produisent une étrange mélodie dans le désert.
Dans les îles Galápagos, les iguanes ne sont jamais tranquilles, même à la plage. C’est la course pour la...
La naissance d’un bébé kangourou en Australie.
Sur les côtes du Brésil, chaque année à la même période, les tortues olivâtres viennent pondre et permettre ainsi...
Cet étalon blanc est le mâle dominant. Il approche une jument qui n’a pas de poulain en pleine saison...
C’est un prédateur ultime, implacable : le crocodile marin est le reptile le plus imposant de notre planète.
La harpie féroce est l’un des rapaces les plus puissants.
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
Ce drongo est un oiseau très rusé qui va jouer un bon tour à une bande de suricates.
Accompagnez National Geographic pour un voyage dans le Parc National de Kgalagadi, une vaste réserve entre l’Afrique du Sud...
L’ours polaire du Svalbard doit affronter la faim qui vient avec les hausses des températures et la fonte de...
Le Terre-Neuve est une race de chien originaire de l’île de Terre-Neuve (Canada). De forte taille, il revêt généralement...
La garde d’animaux pendant les vacances est un marché en plein essor, avec des services de pet-sitting en ligne...
Le chien, tout comme ses maîtres, peut attraper un rhume en raison du froid et de l’humidité. Les symptômes...
La recherche du premier vertébré conduit en Chine où les paléontologues ont retrouvé le fossile d’un poisson avec les...
Situé au sud-ouest de la Namibie, le désert du Namib est considéré comme le plus aride et le plus...
Dans la forêt boréale, la martre d’Amérique vit au jour le jour et chasse sans répit.
L’histoire, les caractéristiques et les personnalités des races les plus connues vous seront présentée durant cette vidéo.
Il y a 320 millions d’années, des libellules d’une envergure de 70 cm (Méganeura) et des mille-pattes plus grands...
Le drongo brillant est un oiseau fascinant, réputé pour ses compétences exceptionnelles en matière d’imitations vocales. Ce petit passereau,...
