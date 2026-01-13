Un jeune homme de 19 ans affronte un zébu pour prouver sa bravoure.
Ces animaux à l’apparence rudimentaire, tout droit venus du fond des temps, peuvent aujourd’hui nous causer de plus grands...
Le loup est officiellement réapparu dans le massif en 2011. Une nouvelle qui réjouit autant qu’elle effraie. Avec le...
Avoir traversé le fleuve et survécu aux crocodiles n’est pas suffisant pour être en sécurité. Sur l’autre berge, d’autres...
La nature regorge de mécanismes de survie fascinants, mais peu captivent autant l’imaginaire humain que la capacité de certains...
Longtemps, l’humain s’est cru seul à enterrer ses morts. Mais en 2024, la découverte d’éléphanteaux enterrés en Inde bouleverse...
Salamandres géantes et grenouilles fripées… bienvenue au Japon !
Trouver à manger s’avère parfois difficile en plein hiver.
Dans le sud de Madagascar, près de Fort Dauphin, un programme pour la protection des lémuriens a été mis...
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
\r\nLe chasseur de primes Donald Schultz se rend en Amérique centrale. Il observe des spécimens rares de crocodiles et...
Avec le Cervin, le chocolat et les montres, la race des chiens « Saint Bernard » est sans doute...
Au cœur des Alpes françaises, le Mont Blanc règne en maître sur un écosystème où seuls les plus résistants...
Ils vont passer trois jours en autonomie, au cœur d’une forêt inaccessible par la route, avec un objectif :...
Au XXIe siècle, la vie d’un renne migrateur n’est pas une partie de plaisir. Dans la toundra le lichen...
Cette jeune otarie s’engage sur un chemin dangereux et finit par retrouver ses congénères dans un bassin reculé.
Tanguy Dumortier parti à la découverte du cheval de trait, un animal domestique impressionnant, en compagnie de Bernard Ridelle....
\r\nL’ours polaire est le plus gros prédateur terrestre. Il peut mesurer jusqu’à trois mètres et peser 500 kilos. Pourtant,...
Tout ne se passe pas comme prévu lors du transfert de Jack qui part se reproduire dans un autre...
Au Kenya, c’est Game of Thrones dans le nid.
