Documentaire

Terribles et effrayantes, les histoires sur les grizzlis remplissent des volumes entiers. Les rédacteurs en chef, les producteurs d’Hollywood et les chasseurs de gros gibier en quête de publicité répandent l’histoire du grizzli meurtrier et assoiffé de sang. Les histoires d’horreur se vendent toujours bien. Par ailleurs, l’ours est un symbole de confort, un animal héraldique et une créature mythique, et il est très populaire dans les chambres d’enfants sous la forme d’un ours en peluche. Mais comment ces contradictions s’articulent-elles, le sang et les ours en peluche ? Les ours ne sont pas agressifs. S’ils le peuvent, ils évitent les ennuis potentiels. Il en va de même pour les réalisateurs de films animaliers. Les situations de conflit ne se produisent pas lorsque les ours ne se sentent pas menacés et qu’ils peuvent déterminer clairement qui se trouve dans leur environnement.