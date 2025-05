Documentaire

Pendant une année entière, nous avons suivis, de leur naissance à leur toute première prouesse, exploit ou étape cruciale de leur vie, trois bébés animaux en France, prédestinés par leur maître, dresseur ou soigneur, à devenir de véritables champions et à suivre un destin hors du commun. Cette histoire est celle d’une petite femelle border collie, Girouette, entraînée dès ses premiers jours de vie à ramener les brebis. Ce sera aussi l’histoire de Chaussette, un petit poulain né une nuit d’été en plein milieu d’un champ au sud de Nîmes et celle de son dresseur, Jean-François, l’un des plus grands dompteurs de chevaux en France. Et c’est enfin l’histoire d’Olanna, un bébé lémurien aux yeux turquoise. Une couleur qui indique l’originalité de ses yeux mais qui est également le nom de cette espèce extrêmement rare. Olanna va naître dans un zoo à Mulhouse, bien loin sa terre natale, Madagascar. Car, malheureusement, son espèce est en voie d’extinction totale dans la nature. Sa naissance au zoo sera donc ultra-surveillée car elle permettra peut-être la survie de toute son espèce…