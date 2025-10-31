Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Lions et hyènes se disputent une carcasse de gnou Un clan de lions se nourrit lorsque les hyènes débarquent, attirées par la précieuse carcasse. Rapidement, les lions sont...

Documentaire Cette kayakiste raconte comment elle s’est fait attaquer par un barracuda Les attaques du barracuda sont fulgurantes, d’autant plus que ce prédateur marin peut mesurer jusqu’à 2 mètres de long...

Documentaire Cet homme raconte comment il s’est fait attaquer par un coyote en pleine nuit Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...

Documentaire Deux ombres communs se battent pour féconder les œufs d’une femelle Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...

Documentaire Première chasse chaotique d’une jeune hyène Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...

Documentaire L’île du Sri Lanka : terre des crocodiles des marais Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...

Documentaire En frappant un coyote pour se défendre, cet homme a attiré la meute Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....

Article Quel oiseau détient le record de vitesse ? Lorsqu’il s’agit de vitesse dans le règne animal, certains oiseaux se distinguent par leurs capacités impressionnantes. Le détenteur du...

Documentaire Hyènes : maîtresses de la survie La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...

Documentaire Entre terre et mer – L’aquariophilie On les voit dans les magasins ou même chez nous, tourner dans leur bocal. Mais d’où viennent les poissons...

Documentaire Requins sous haute surveillance Sandra Bessudo affronte les requins… et les pêcheurs mécontents de Colombie ! Chargée de la protection du sanctuaire marin...

Article Le pika, charmant parent du lapin, subit les effets du réchauffement climatique Le pika, un petit mammifère souvent méconnu, est un cousin éloigné du lapin. Avec ses grandes oreilles rondes et...

Documentaire La SPA lutte pour récupérer des chevaux sauvages Une intervention difficile de la SPA pour récupérer des chevaux redevenus sauvages.

Documentaire Naissance d’un bébé girafe en direct Dans ce zoo, une girafe donne naissance un à petit girafon avec succès.

Documentaire Scandinavie – l’appel de la nature (1/5) L’ours polaire À l’extrême nord de l’Europe, l’archipel de Svalbard, terre norvégienne à la frontière entre les océans Arctique et Atlantique,...

Documentaire Prédateur X Jorn Hurum, chercheur au muséum d’histoire naturelle d’Oslo, découvre dans les archives du musée les traces d’un squelette. Le...

Documentaire Nelson Mandela : Parcs de la paix, son dernier rêve Dans un monde obsédé à l’idée d’ériger des frontières, ce film vous emmène à la rencontre d’un univers où...

Conférence Insectes : l’alimentation de demain ? Nos liens aux insectes sont pluriels. Parfois ils nous effraient. Ils sont souvent méconnus, même s’ils sont partie intégrante...