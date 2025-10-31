C’est la première fois que les scientifiques tombent sur un tel spécimen et ils décident de le baptiser « Zombie ».
Un clan de lions se nourrit lorsque les hyènes débarquent, attirées par la précieuse carcasse. Rapidement, les lions sont...
Les attaques du barracuda sont fulgurantes, d’autant plus que ce prédateur marin peut mesurer jusqu’à 2 mètres de long...
Cet homme se fait mordre par une créature en pleine nuit. En l’éclairant avec sa lampe, il réalise que...
Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau...
Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...
Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...
Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....
L’enjeu de cet affrontement si particulier est la possibilité de s’accoupler avec une femelle.
Lorsqu’il s’agit de vitesse dans le règne animal, certains oiseaux se distinguent par leurs capacités impressionnantes. Le détenteur du...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
On les voit dans les magasins ou même chez nous, tourner dans leur bocal. Mais d’où viennent les poissons...
Sandra Bessudo affronte les requins… et les pêcheurs mécontents de Colombie ! Chargée de la protection du sanctuaire marin...
Le pika, un petit mammifère souvent méconnu, est un cousin éloigné du lapin. Avec ses grandes oreilles rondes et...
Une intervention difficile de la SPA pour récupérer des chevaux redevenus sauvages.
Dans ce zoo, une girafe donne naissance un à petit girafon avec succès.
À l’extrême nord de l’Europe, l’archipel de Svalbard, terre norvégienne à la frontière entre les océans Arctique et Atlantique,...
Jorn Hurum, chercheur au muséum d’histoire naturelle d’Oslo, découvre dans les archives du musée les traces d’un squelette. Le...
Dans un monde obsédé à l’idée d’ériger des frontières, ce film vous emmène à la rencontre d’un univers où...
Nos liens aux insectes sont pluriels. Parfois ils nous effraient. Ils sont souvent méconnus, même s’ils sont partie intégrante...
La pieuvre, créature marine fascinante, suscite l’émerveillement par ses capacités hors du commun. Ce céphalopode, appartenant à la famille...
