Documentaire



Le documentaire « Les Françaises au lit » réalisé par Éloïse Malet en 2018 explore les fantaisies et les revendications du plaisir féminin à travers les témoignages de femmes de divers horizons. Ce film propose une odyssée à travers la France, recueillant les confidences de vingt femmes âgées de 19 à 78 ans. À bord d’un van aménagé en studio ambulant, la réalisatrice et son équipe capturent des moments de vérité et des instants cocasses, enrichis de décryptages anatomiques, psychologiques et sociétaux. Le documentaire s’interroge sur l’évolution de la parole des femmes concernant leur sexualité, leurs rêves, et leur capacité à exprimer et vivre leurs désirs librement, tout en questionnant l’écoute de leurs partenaires.