Documentaire

Jeu de société le plus célèbre au monde, le Monopoly a participé à la construction du mythe américain. L’histoire de sa création cache pourtant une réalité bien moins reluisante… Genèse d’une prodigieuse escroquerie.

Vendu à plusieurs centaines de millions d’exemplaires dans le monde, le Monopoly peut se targuer d’être le jeu de société le plus célèbre de la planète. Sa promesse de parties endiablées repose sur un principe enfantin : maximiser ses gains tout en poussant les autres joueurs à la faillite, le tout avec une simple paire de dés. Incarnant la quintessence du capitalisme sur un plateau en carton, il a accompagné la montée en puissance du rêve américain et s’est même frayé un chemin derrière le mur de Berlin. Pourtant, l’histoire de sa création cache une réalité moins reluisante, bien éloignée du mythe qui perdure depuis plus d’un siècle, et révèle une prodigieuse escroquerie habilement échafaudée.

Documentaire de Steven Ives et Mareike Müller (2024, 43mn)

Disponible jusqu’au 27/11/2024