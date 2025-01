Documentaire

Elles ont de trois à soixante ans, ou presque. Elles aiment danser, marcher en cadence, sourire, mettre des robes à paillettes et porter des perruques… Ce sont les majorettes. Un passe-temps démodé pour certains, une tradition à préserver pour les autres. Dans le nord de la France, berceau des majorettes, les petites filles sont de bonne humeur dès cinq heures du matin pour le sacro-saint défilé du dimanche. Au programme : une médaille peut-être, la fanfare municipale certainement, un public clairsemé et la pluie en prime… Rien n’effacera leur joli sourire… Foi de majorette. A Montpellier, majorettes de mères en filles, trois générations sont aux commandes d’un bataillon de volontaires. Seize filles, âgées de vingt-trois à cinquante-huit ans, lèvent la jambe en mesure, lancent le bâton comme personne et, pour la première fois de leur histoire, ont été sélectionnées pour représenter la France au championnat du monde des majorettes. Si vous faites partie du camp de ceux qui trouvent les majorettes ringardes, vous pouvez toujours admirer et ovationner les pompom girls qui ont envahi les stades depuis une quinzaine d’années. Majorettes ou pompom girls, les unes ou les autres, quand elles sont là, c’est forcément la fête ! Un documentaire de Lucie Mei Dalby.