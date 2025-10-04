Documentaire

Plongez à la rencontre de Pierre, Frédérique, Christine & Jason : 4 passionnés de la mer qui n’ont pas les pieds sur terre, mais bien la tête sous l’eau !

Pierre passe tous ses hivers en Norvège auprès d’orques sauvages, afin de partager avec eux de véritables moments d’échange. Il partage sa passion aux touristes et se bat également pour la préservation de cette espèce en danger.

Frédérique a fait une rencontre qui a changé sa vie : elle s’est liée d’amitié avec un dauphin ambassadeur. Elle partage cette expérience avec le grand public et travaille comme réflexologue, naturopathe et mène des études sur le rapport entre l’homme et l’animal.

Passionnée par la plongée depuis son plus jeune âge, première femme scaphandrier de France, Christine cultive des huîtres dans le Cotentin. . Deux à trois matinées par semaine, elle plonge à 10 mètres de profondeur pour récupérer son trésor. Ce mode de culture lui permet de réaliser son rêve : vivre sous l’eau.

Enfin, Jason est un sculpteur anglophone pas comme les autres. En effet, les musées dans lesquels il expose ses œuvres sont sous l’eau, à plusieurs mètres de profondeur ! Il s’est donné pour mission de créer des musées sous-marins aux quatre coins du globe, afin que ses installations deviennent des récifs artificiels, des refuges pour la biodiversité marine.

Documentaire : Vies Aquatiques

Réalisation : Carole Greco

