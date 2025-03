Documentaire

S’ il y a un secteur qui ne connaît pas la crise, c’est celui des parcs d’attraction. On en compte 280 en France et depuis une dizaine d’année leur expansion grandissante. En 2011, ils ont attiré 40 millions de visiteurs. Aujourd’hui, à côté des géants du secteur (parc Astérix, Eurodisney, Futuroscope), on trouve aussi des petits parcs régionaux tenus par des particuliers et nul besoin d’être issu d’une famille de forain pour se lancer, tout le monde peut s’y mettre. Seul ou en famille, de nombreux français ont d’ores et déjà tenté l’aventure.