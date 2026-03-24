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C’est quoi les différences entre le bridge et la belote ? « Tout » répondent à l’unisson les aficionados. Pas si évident, a priori, pour Romain Cavallin et Matthieu Cauchy, qui ne pensent pas que l’écart entre 32 et 54 cartes soit insurmontable pour jouer ensemble. Pourtant, entre une partie de belote au fin fond de la Picardie et un match de bridge à 200 mètres du château de Versailles, lorsque les cartes sont distribuées, tout le monde n’a pas les mêmes atouts dans son jeu. Entre la meringue et le flan, entre le rosé et le crémant, embarquez avec nous dans le match bridge vs. belote.

Un documentaire de Romain Cavallin et Matthieu Cauchy