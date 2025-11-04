À Mulhouse, Gilles assemble 3 800 ballons pour une araignée géante de 12 m. Au parc, 180 000 citrouilles, shows en préparation : Salomé revient sur la glace, Ludovic mène la parade à cheval avec Ecuador. On suit aussi des visiteurs (VR “You’ll Be”, Silver Star, Blue Fire) entre frissons, budget et files d’attente. La machine XXL qui fait vibrer octobre !